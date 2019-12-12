رئيس مجلس الشورى القطري يزور أنقرة

الدوحة /أحمد يوسف / الخليج 365

وصل رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد آل محمود، الأربعاء ، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكرت الوكالة أن المسؤول القطري سيعقد خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين.

إضافة إلى "التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى و البرلمان التركي ، تتم بموجبها تقوية أواصر الصداقة وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين."

وكان في استقبال آل محمود والوفد المرافق له لدى وصوله، وحيد كيلار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - التركية، وسفير قطر في تركيا سالم بن مبارك آل شافي.

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