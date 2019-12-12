طالب يعتدي على زميله داخل المدرسة والتعليم تبرره بـ «مزحة»

صحيفة الخليج الالكترونية

علّقت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، على مقطع فيديو متداول لطالب يعتدي بالضرب على آخر داخل فصل بإحدى مدارس حي الشرائع، لافتةً إلى أنها أنهت التحقيقات بتلك الواقعة.

وأظهر الفيديو المتداول، طالباً يعتدي على زميله داخل الفصل الدراسي بشكل عنيف على وجهه ورأسه أكثر من مرة.

وأوضحت إدارة تعليم مكة أنه تبيّن بعد إجراء تحقيق حول الواقعة أنها عبارة عن مزحة ثقيلة بين الطالبين.