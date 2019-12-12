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صحيفة الخليج الالكترونية
علّقت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، على مقطع فيديو متداول لطالب يعتدي بالضرب على آخر داخل فصل بإحدى مدارس حي الشرائع، لافتةً إلى أنها أنهت التحقيقات بتلك الواقعة.
وأظهر الفيديو المتداول، طالباً يعتدي على زميله داخل الفصل الدراسي بشكل عنيف على وجهه ورأسه أكثر من مرة.
وأوضحت إدارة تعليم مكة أنه تبيّن بعد إجراء تحقيق حول الواقعة أنها عبارة عن مزحة ثقيلة بين الطالبين.
كانت هذه تفاصيل خبر طالب يعتدي على زميله داخل المدرسة والتعليم تبرره بـ «مزحة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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