وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عن وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأوضحت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: ممرض طب الأطفال: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، سكرتير: شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية، أو الإدارة العامة).
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