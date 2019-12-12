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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابتكار سبل لمكافحة البدانة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ابتكر علماء من اليابان أقراص يقولون أنها تكبح ما يسمى "جينات الدهون" وتسمح للإنسان تناول ما يعجبه من المواد الغذائية من دون ان يزداد وزنه.
واصبح ابتكار هذه الأقراص القادرة على حرق الدهون ممكناً بفضل الاكتشافات التي حققها علماء معهد اوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا، حيث تمكنوا من وجود جينين اثنين يسببان البدانة، وذلك لأنها تؤثر في عمل الجين الذي يلعب دورا مهما في عملية توزيع الدهون في الجسم، أو حرقها كمصدر طاقة.
كما يشير العلماء الى ان هذه الأقراص تساعد على التخفيف من احتمال الإصابة بعدد من الأمراض التي لها علاقة بالوزن الزائد ومن ضمنها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والنوع الثاني من مرض السكري.
يذكر ان عدد الذين يعانون من الوزن الزائد في العالم بلغ 1.9 ملياراً شخص في عام 2014 اعمارهم (18 عاماً) وأكثر، من بينهم 600 مليون يعانون من البدانة.
لذلك تحتاج البشرية الى ابتكار سبل جديدة لمكافحة البدانة، حيث لا وجود حاليا لأي طريقة أو علاج سوى مراعاة نمط حياة صحي واتباع حمية غذائية.
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