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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي طرق إزالة بقع الزيت؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أسرع طريقة وأسهلها لإزالة البقع الزيتية عن الملابس و جعلها تبدو كأنها لم توجد أبدا .
هناك نوعان من الزيت :
زيت الزيتون
ويتم إزالة زيت الزيتون بسهولة جدا عن جميع أنواع الملابس ، نحضر الثوب الذي عليه البقع ونضع عليه كمية من سائل الجلي ثم بعد ذلك فركه بالماء الساخن ، وتركه لمدة ساعة ، بعد ذلك يتم غسله في الغسالة ، بذلك تكون البقعة اختفت، بشرط عدم وضع أي مادة عليها قبل الماء الساخن.
زيت القلي أو أي زيت أخر
وهذا هو أصعب البقع ، نحضر الملابس التي عليها البقع مباشرة قبل غسلها في الغسالة ، وإذا كنت خارج المنزل ، اتركيها تجف وحدها ، ولا تحاول تنظيفها ، ثم نضع على البقع قليل من الدقيق ، ثم يتم وضعه بعد ذلك في الشمس ، حتى يجف تماماً ، ثم بعد ذلك يتم غسله في الغسالة ، كالمعتاد.
طريقة أخرى وهي وضع بودرة أطفال على البقع ، ثم تقلب الثوب على الاتجاه المعاكس ، ثم مرري المكواة على البقع حتى تجف تماماً ثم اغسليه في الغسالة.
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