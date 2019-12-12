ما هي طرق إزالة بقع الزيت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أسرع طريقة وأسهلها لإزالة البقع الزيتية عن الملابس و جعلها تبدو كأنها لم توجد أبدا .



هناك نوعان من الزيت :

زيت الزيتون

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ويتم إزالة زيت الزيتون بسهولة جدا عن جميع أنواع الملابس ، نحضر الثوب الذي عليه البقع ونضع عليه كمية من سائل الجلي ثم بعد ذلك فركه بالماء الساخن ، وتركه لمدة ساعة ، بعد ذلك يتم غسله في الغسالة ، بذلك تكون البقعة اختفت، بشرط عدم وضع أي مادة عليها قبل الماء الساخن.

زيت القلي أو أي زيت أخر

وهذا هو أصعب البقع ، نحضر الملابس التي عليها البقع مباشرة قبل غسلها في الغسالة ، وإذا كنت خارج المنزل ، اتركيها تجف وحدها ، ولا تحاول تنظيفها ، ثم نضع على البقع قليل من الدقيق ، ثم يتم وضعه بعد ذلك في الشمس ، حتى يجف تماماً ، ثم بعد ذلك يتم غسله في الغسالة ، كالمعتاد.

طريقة أخرى وهي وضع بودرة أطفال على البقع ، ثم تقلب الثوب على الاتجاه المعاكس ، ثم مرري المكواة على البقع حتى تجف تماماً ثم اغسليه في الغسالة.