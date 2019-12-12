شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد التين المجفف! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التين المجفف محمل بالعديد من الفوائد الغذائية سواء كان التين الأرجواني أو النحاسي أو الأسود أو الأصفر أو الأخضر،فجميعم يحملوا قيمة غذائية عالية . ويمكن إستخدام التين المجفف في المربي والأيس كريم و المخبوزات . وبالرغم من أن التين فاكهة موسمية إلا أنك تستطيع الحصول عليه مجفف طوال السنة يحتوي التين علي العديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والمنجنيز .



فوائد التين المجفف الصحية :

يعمل التين المجفف علي تنظيم ضغط الدم :

يحتوي التين المجفف علي البوتاسيوم والعناصر الغذائية التي تساعد في التحكم في ضغط الدم . وعند النظر إلي نمط حياتك اليومي وطريقة إستهلاك الأغذية المعلبة ، قد تجد أن الجسم يحصل علي نسبة صغيرة من البوتاسيوم وهذا بدوره يؤدي إلي إرتفاع ضغط الدم . التين المجفف ملئ بالبوتاسيوم والذي يساعد في الحفاظ علي مستوي ضغط الدم .

التين المجفف فعال في فقدان الوزن :

التين المجفف مصدر جيد للألياف الغذائية . وإذا كنت تفكر في الحصول علي نسبة صغيرة من الدهون أو فقدان الوزن فالتين المجفف هو الخيار الأمثل . لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف الطبيعية وبالتالي يكون مفيد للتحكم في الوزن . فهو يساعدك في تقليل إستهلاك الطاقة طوال اليوم .

التين المجفف عنصر غذائي أمنه ضد سرطان الثدي :

قد يعاني النساء من إنقطاع الطمث أو سرطان الثدي وهذا قد يؤدي إلي العديد من المخاطر الصحية بجانب الأثار النفسية لذلك. فقد أظهرت الأبحاث أن النساء اللواتي يستهلكن الفواكه التي تحتوي علي الألياف تنخفض مخاطر تعرضهم للإصابة بسرطان الثدي ، بالمقارنة مع أولئك الذين لا يتناولون التين المجفف . وغالباً ، التين المجفف هو أفضل فاكهة طبيعية تحتوي علي الألياف ويرجح البعض أيضاً تناول الخوخ والبلح و التفاح و الكمثري .

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التين المجفف

فوائد التين المجفف للبشرة :

يساعدك التين المجفف في التمتع ببشرة ناعمة وصحية :

إذا كنت ترغب في حماية بشرتك من الأثار الضارة الناجمة عن التقدم في العمر أو الإجهاد . تحتاج إلي تناول المزيد من العناصر الطبيعية . ويجب أن تضع في إعتبارك أن البشرة عموماً حساسة وتحتاج إلي التغذية السليمة . لذلك يجب أن تهتم بها جيداً حتي لا تصاب بأي مرض جلدي .

وأحد أمراض البشرة الأكثر شيوعاً بين الشباب هو حب الشباب أو ظهور البثور والخراج و الرؤس السوداء ويصعب علاجهم بسهولة والتخلص من أثارهم. ولكن عند تناول التين المجفف يمكنك مقاومة العديد من الأمراض الجلدية.

فوائد التين المجفف للشعر :

يساعدك التين المجفف في الحصول علي شعر صحي :

عند التحقق من أسباب مشاكل الشعر يرجع أهمها هو عدم تناول نظام غذائي صحي و العادات الغذائية الخاطئة. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو نقص المعادن و المواد الغذائية .

يعد الشعر الامع والمتألق هو عنوان أي فتاة وتحدد صحة شعرك شخصيتك وأسلوبك لذلك قد يضعك في العديد من المواقف الأكثر حرجاً ولتجنب ذلك ، عليك إتباع نظام غذائي صحي وذلك لأن العديد من منتجات العناية بالشعر تفشل في تحقيق هذه النتائج .

وعندما يتعلق الأمر بمشاكل الشعر مثل الحكة أو قشرة الرأس أو تساقط الشعرلايمكن لأحد أن ينفي الحاجة إلي إتباع نظام غذائي سليم . والتين المجفف يحتوي علي العديد من المعادن والعناصر الغذائية التي تعزز من صحة شعرك .