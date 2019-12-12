وخلال المنتدى الذي يستمر ليومين في مدينة أسوان جنوبي مصر، قال السيسي إن تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا مطلوب، فضلا عن جهود التصدي للجماعات المسلحة في مصر ودول جنوب الصحراء الكبرى.
وتابع: "الإرهاب لن نستطيع مواجهته إلا بعمل جماعي، ويجب التعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، لأن الجماعات الإرهابية لن يكون لها القدرة إلا إذا كان يُقدم لها دعم مادي وعسكري ومعنوي أيضا".
أخبار ذات صلة
وتطرق السيسي إلى الوضع في ليبيا المجاورة، قائلا إن "أزمة ليبيا في طريقها لحل شامل وسياسي في الشهور القليلة المقبلة"، وفقما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
ويبدو أن الرئيس المصري كان يشير لقمة دولية ستعقد في العاصمة الألمانية برلين، هدفها التوصل لاتفاق حول الخطوط العريضة للتحركات المطلوبة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وكان من المقرر عقد القمة في أكتوبر الماضي لكنها تأجلت.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يدعو للتعامل "بحسم" مع الدول الراعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.