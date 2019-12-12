مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب "طفلة البامبرز"

وهزت قضية الطفلة جنا التي وقعت في محافظة الدقهلية، شمالي مصر، الرأي العام قبل أكثر من 3 سنوات، وحظيت بتغطية واسعة وعرفت إعلاميا باسم "طفلة البامبرز"، وسط مطالبات بالقصاص من الجاني.
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وتعود الواقعة إلى 24 مارس 2016، عندما حررت والدة جنا محضرا ضد إبراهيم، تتهمه بالاعتداء الجنسي على طفلتها البالغة من العمر 20 شهرا.
وبعد ضبط المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بعد اختطاف الطفلة من أمام منزلها واغتصابها في حجرة مهجورة، علما أنه تركها تنزف وفر هاربا.
وأصيبت جنا بنزيف حاد نقلت على إثره إلى المستشفى.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات، تم تنفيذه صباح الأربعاء.
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