عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشاف أواني وحطام سفينة عمرها 2000 عام

الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عثر باحثون يونانيون على حطام سفينة رومانية تعود إلى ما بين سنة 1 قبل الميلاد و1 ميلادياً (أي ما قبل نحو 2019 عاماً) محملة بنحو 6 آلاف قدر من الأواني.



وتتميز الأواني بمقبضين وعنق ضيق، وكانت تستخدم في نقل الطعام والخمر وهي في حالة جيدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السفينة التي عثر عليها في قبالة ساحل جزيرة كيفالونيا اليونانية يبلغ طولها 110 أقدام وعرضها 42 قدماً، مشيرة إلى أن الحطام ربما يكشف معلومات جديدة عن طرق الشحن التي كان يسلكها التجار الرومان عبر البحر المتوسط.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف باستخدام جهاز سونار بالقرب من ميناء صيد فيسكاردو على الساحل الشمالي لكيفالونيا.

وقال جورج فيرينتينوس من جامعة "باتراس" اليونانية وقائد فريق البحث إن نصف حطام السفينة مدفون، متوقعاً العثور على هيكلها الخشبي كله أو جزء منه إذا أجريت عملية تنقيب في المستقبل.

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ويعد العثور على حطام سفينة فيسكاردو أحد أكثر 4 اكتشافات أهمية في البحر المتوسط، وهو الأكبر في شرق البحر المتوسط.

وفي المنطقة نفسها، اكتشفت سابقاً منازل وحمامات ومسرح ومقبرة وضريح يرجع تاريخها إلى العصر الروماني ما بين عام 146 قبل الميلاد و330 ميلادياً.

ويعني هذا، وفق فريق البحث، أن فيسكاردو كان ميناء مهماً على طول طريق التجارة الروماني آنذاك، وكان يستخدم في نقل البضائع حول البحر المتوسط.

وقديماً كانت بضائع مثل الحبوب والخمر والزيت والزيتون تُنقَل على طول موانئ البحر المتوسط إلى روما.

وحتى الآن، لم يُعلن عن انتشال الحطام من قاع البحر أو الإبقاء عليه.

وفي السابق كان اكتشاف حطام السفن في البحر المتوسط يتم من خلال غواصين، لكن الفريق اليوناني استخدم تقنيات كمبيوترية لمعالجة صور قاع البحر.