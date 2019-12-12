عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تطرح تحديث IOS 13.3 رسميا لإصلاح عدد من الثغرات والمشاكل

الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة أبل اليوم تحديث IOS 13.3 و iPadOS 13.3 ، والذى تبلغ مساحته نحو 695 ميجابايت، لإصلاح عدد من الأخطاء والمشاكل.



Advertisements

وبحسب موقع GSM الهندى، فكما هو الحال مع معظم التحديثات التى جاءت منذ إصدار iOS 13 قبل شهرين، يركز IOS 13.3 بشكل أساسى على إصلاح جميع الأخطاء التى لا تزال تصيب نظام التشغيل.

ويوفر IOS 13.3 خيارات إضافية لعناصر تحكم الوالدين فى قائمة "وقت الشاشة"، والتى تتيح للمستخدمين التحكم فى من يمكنه الاتصال بأطفالك أو يحدثهم عبر FaceTime أو عن طريق الرسائل، كما يتيح إدارة جهات الاتصال الدقيقة التى تظهر على أجهزة أطفالك.

أضافت أبل أيضًا بعض خيارات جديدة مثل القدرة على الإعجاب وكره الموضوعات بتطبيق أخبار أبل Apple News، فيما تقوم أبل أيضًا بطرح watchOS 6.1.1 و tvOS 13.3 و HomePod OS 13.3 و macOS 10.15.2 اليوم.