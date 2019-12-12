عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجراءات صارمة من يوتيوب لمكافحة العنف والكراهية

الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

في إطار السعي المتواصل لمكافحة ومحارية انتشار أي نوع من أنواع المحتويات المرئية التي تحرض على العنف وتتبنى خطابات الكراهية والتفرقة العنصرية، اتخذت إدارة اليوتيوب Youtube إجراءات أكثر صرامة لمنع تلك الظاهرة السلبية عبر موقعها.



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فبحسب موقع engadget.com بدأت إدارة اليوتيوب Youtube بحظر جميع المقاطع المصورة التي تحمل تهديدات مباشرة أو غير مباشرة وغلق جميع القنوات التي تتبنى محتوى عنيفاً أو يحرض على العنف والكراهية.

وأوضح القائمون على الموقع أنه سيتم منع الأرباح عن القنوات المسؤولة عن أي مقاطع مصورة وفيديوهات تحمل تمييزاً أو تهديداً يستند إلى العرق أو الهوية والميل الجنسي سواء كانت تلك التهديدات أو الإهانات مباشرة وصريحة أو غير مباشرة.

كما أوضحت الشركة بأنها ستقوم قريباً جداً وتحديداً مع أواخر العام الحالي بتوفير خاصية تُقدم لأصحاب القنوات وصانعي المحتوى تتيح لهم مراجعة جميع التعليقات السلبية التي تحض على الكراهية والعنف قبل نشرها في خانة التعليقات أسفل الفيديو والمقاطع المصورة.