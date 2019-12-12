شكرا لقرائتكم خبر عن بجهود الإمارات و13 دولة عربية.. النخلة في قائمة «يونيسكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



ونجحت الإمارات و13 دولة عربية هي: (

وأسهمت النخلة تاريخياً في كل الدول العربية، بدعم العديد من الوظائف الاجتماعية والثقافية، وتُشكل مصدراً مهماً للغذاء والدخل، وجزءاً مهماً من الموروث الثقافي والحضاري والتراثي لدى العرب، إلى جانب دورها البارز في حياتهم عبر العصور وتعزيز ارتباطهم بالأرض، ومواجهة التحديات والصعوبات التي تفرضها البيئة الصحراوية بشكل عام، كما ترتبط النخلة بالكثير من العادات والتقاليد والحرف التراثية في الدول العربية.

وشهد الاجتماع، ادراج «اليونيسكو» 4 ممارسات تقليدية من الفلبين وبوتسوانا وكينيا وموريشيوس لقائمة التراث الثقافي غير المادي، ما يعني أنها معرضة للانقراض. هي: نظام طقوس عيد «بوكلوج» في الفلبين، ورقصة «سيبيرو» الشعبية في بوتسوانا، وطقوس ضريح «كيت ميكاي» في كينيا، والنمط الموسيقى «سيجا تامبور» في موريشيوس الذي ينحدر من أرخبيل شاجوس.

وهذه الممارسات التقليدية مهددة بالانقراض جراء عوامل من بينها تقدم ممارسيها في العمر والفقر والنزوح من الريف والضرر البيئي.

وتعتزم لجنة التراث غير المادي النظر في المزيد من الطقوس لضمها إلى القائمة من أصل 50 طقساً معروضة عليها للنظر فيها. وهذه الطقوس تشمل نظام التدليك التايلاندي التقليدي «نواد تاي» وموسيقى الهارب الآيرلندية وتسلق جبال الألب في فرنسا وإيطاليا وسويسرا. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» النخلة، ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية. وذلك خلال اجتماع لجنتها السنوي في العاصمة الكولومبية بوجوتا أمس، وفقاً لما نشره حساب المنظمة على «تويتر».ونجحت الإمارات و13 دولة عربية هي: ( السعودية ، مصر، البحرين، سلطنة عمان، الكويت، اليمن، الأردن، تونس، السودان، العراق، فلسطين، المغرب، وموريتانيا)، في إدراج النخلة كتراث عربي بكامل عناصره، من خلال تقديم ملف مشترك بعنوان «النخلة: المعارف والمهارات والتّقاليد والممارسات» بإشراف المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).وأسهمت النخلة تاريخياً في كل الدول العربية، بدعم العديد من الوظائف الاجتماعية والثقافية، وتُشكل مصدراً مهماً للغذاء والدخل، وجزءاً مهماً من الموروث الثقافي والحضاري والتراثي لدى العرب، إلى جانب دورها البارز في حياتهم عبر العصور وتعزيز ارتباطهم بالأرض، ومواجهة التحديات والصعوبات التي تفرضها البيئة الصحراوية بشكل عام، كما ترتبط النخلة بالكثير من العادات والتقاليد والحرف التراثية في الدول العربية.وشهد الاجتماع، ادراج «اليونيسكو» 4 ممارسات تقليدية من الفلبين وبوتسوانا وكينيا وموريشيوس لقائمة التراث الثقافي غير المادي، ما يعني أنها معرضة للانقراض. هي: نظام طقوس عيد «بوكلوج» في الفلبين، ورقصة «سيبيرو» الشعبية في بوتسوانا، وطقوس ضريح «كيت ميكاي» في كينيا، والنمط الموسيقى «سيجا تامبور» في موريشيوس الذي ينحدر من أرخبيل شاجوس.وهذه الممارسات التقليدية مهددة بالانقراض جراء عوامل من بينها تقدم ممارسيها في العمر والفقر والنزوح من الريف والضرر البيئي.وتعتزم لجنة التراث غير المادي النظر في المزيد من الطقوس لضمها إلى القائمة من أصل 50 طقساً معروضة عليها للنظر فيها. وهذه الطقوس تشمل نظام التدليك التايلاندي التقليدي «نواد تاي» وموسيقى الهارب الآيرلندية وتسلق جبال الألب في فرنسا وإيطاليا وسويسرا. الكعبي: شجرة زايد التي راهن عليها وصفت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، النخلة بشجرة زايد التي راهن عليها كبذرة لمشروعه الزراعي، وقالت بمناسبة هذا الاختيار: «اليوم نصونها لتصبح رمزاً تراثياً عالمياً».

وعبرت الكعبي عن سعادتها بالإعلان عن إدراج «اليونيسكو» للنخلة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي. وأشارت إلى أن هذا إنجاز آخر قادته الإمارات بمشاركة «ألكسو» و13 دولة عربية.

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