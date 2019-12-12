تكريم الفائزين بجوائز العويس الثقافية الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تكرم مؤسسة سلطان بن علي العويس الفائزين بجوائزها الثقافية- الدورة السادسة عشرة- وذلك عند الساعة الثامنة من مساء الخميس المقبل في قاعة البراحة بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وهم: الشاعر العراقي الدكتور علي جعفر العلاق، والروائية اللبنانية عَلَوية صبح، والمفكر السوداني الدكتور حيدر إبراهيم علي، والناقد التونسي الدكتور محمد لطفي اليوسفي، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة من البحرين، والذين تم اختيارهم من بين 1745 مرشحاً وهم إجمالي عدد المتقدمين لنيل الجوائز في هذه الدورة، والتي تبلغ قيمتها 600 ألف دولار أمريكي، بواقع 120 ألف دولار أمريكي لكل فائز.

يشتمل حفل التكريم على كلمات ترحيبية، وتقرير لجان التحكيم وبيان مجلس الأمناء حول جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي التي فازت بها الشيخة مي، وقصائد شعرية يقدمها الشاعر على جعفر العلاق، وقد وجهت مؤسسة العويس الثقافية مئات الدعوات للشخصيات الثقافية من داخل الإمارات وخارجها، لحضور التكريم الذي يعتبر الأكبر من نوعه، والذي يقام كل سنتين منذ تأسيس الجائزة في عام 1987، حيث فاز بها عمالقة الأدب العربي المعاصر أمثال محمد مهدي الجواهري ونزار قباني ومحمود درويش وحنا مينا وإدوارد سعيد وألفريد فرج وسعد الله ونوس وجبرا إبراهيم جبرا وغيرهم..

وستعرض خلال الحفل لوحات (بورتريه) للفائزين، والتي تم رسمها بريشة فنانين معروفين، حيث رسم الفنان محمد فهمي صورة الشيخة مي آل خليفة، ورسم الفنان فيصل البستكي صورة محمد لطفي اليوسفي، ورسم الفنان بابورام تشاندرا صورة حيدر إبراهيم علي، ورسم الفنان فريد فاضل صورة علوية صبح، ورسم الفنان إحسان الخطيب صورة علي جعفر العلاق.

وعلى هامش حفل توزيع الجوائز تنظم المؤسسة حفلاً غنائياً للفنانة الأردنية نداء شرارة.