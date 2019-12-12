الحوثيون يقصفون مستشفى ومرافق مدنية في جازان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات



سقطت، أمس الأول الثلاثاء، مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى في جازان بالسعودية. وأفاد الدفاع المدني السعودي أن المقذوفات العسكرية أطلقتها الميليشيات الحوثية. وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون، مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى. وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وقُتل وجُرح 23 عنصراً من ميليشيات الحوثي، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات مسلحة حوثية على مواقعها، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن. وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفيات الحديدة استقبلت خلال اليومين الماضيين جثث سبعة قتلى حوثيين و 16 مصاباً حوثياً آخرين، تم نقلهم من جبهات القتال إلى المستشفيات. وأشارت المصادر إلى تخصيص الحوثيين بعض مستشفيات الحديدة لاستقبال قتلاهم وجرحاهم، وذلك بالتزامن مع تكبد الجماعة الحوثية خسائر بشرية فادحة في صفوفها في الساحل الغربي.

وجددت ميليشيات الحوثي، تصعيدها العسكري وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، غربي اليمن، وذلك من خلال دفع الميليشيات بتعزيزات جديدة إلى أطراف مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأنها رصدت حشوداً وتحركات حوثية مسلحة بأطراف الدريهمي، وذلك بالتزامن مع استهداف الميليشيات الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة مواقع القوات المشتركة بالأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي.

وفي السياق، قصفت ميليشيات الحوثي، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة، وذلك في إطار تصعيد الميليشيات لعملياتها العسكرية في كافة مناطق ومديريات جنوبي الحديدة.

وشهدت محافظة الحديدة، محاولات تسلل فاشلة لميليشيات باتجاه مواقع القوات المشتركة بعدد من المناطق المحررة، ولجأت الميليشيات الحوثية لتعويض إخفاقاتها وخسائرها وعدم تحقيق أي انتصارات ميدانية إلى استهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور نحو عام على دخول الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ، بموجب اتفاق استوكهولم الذي وقعه الحوثيون والحكومة اليمنية الشرعية برعاية الأمم المتحدة، دون التزام ميليشيات الحوثي بالاتفاقية والهدنة.

وكعادتها دأبت ميليشيات الحوثي على التنصل من اتفاق استوكهولم، من خلال خروقاتها اليومية المتواصلة والمستمرة وشن القصف المسلح على مواقع القوات المشتركة ومناطق سيطرتها والمدن والأحياء السكنية ومنازل المواطنين، وسقوط الكثير من الضحايا الأبرياء من المدنيين بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن تسبب القصف الحوثي بأضرار بالمنازل والمصالح والممتلكات العامة والخاصة.