شكرا لقرائتكم خبر عن سحر العوبد رئيساً لإدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى اختيار سحر العوبد رئيساً للاتحاد لاستكمال الدورة الانتخابية الحالية، لتصبح أول إماراتية تتولى منصب رئيس اتحاد.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد عقد اجتماعه مساء أمس بمقره في دبي من أجل توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء.

وتقرر استمرار صالح محمد حسن في منصب الأمين العام، واستمرار بقية المناصب كما هي، واختيار علي النيادي لرئاسة اللجنة الفنية، وراشد الكتبي الجاري لرئاسة لجنة المنتخبات، وعلي بن زايد لرئاسة لجنة الحكام.

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