الإمارات: علاقاتنا مع السودان تاريخية وثابتة وراسخة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت دولة الإمارات بوفد ترأسه الدكتور عبيد الحيري الكتبي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية، في اجتماع مجموعة أصدقاء السودان، واللجنة الرباعية الدولية المعنية بالسودان يومي 10 و11 ديسمبر في الخرطوم.

وأكد الكتبي في هذا الصدد أن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تاريخية وثابتة وراسخة، مشيراً إلى أن دعم الإمارات السياسي والمادي للسودان لم يتوقف يوماً في مختلف الظروف.

وذكر أن الإمارات تواصل العمل مع الحكومة السودانية لتحقيق التنمية المرجوة وتجاوز التحديات التي تواجهها للخروج بالسودان من أزمته الحالية، وخلق واقع أفضل. وأشار الكتبي إلى أن ذلك يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء لدعم الحكومة السودانية ومساعدتها على إجراء الإصلاحات اللازمة في مختلف القطاعات.

وشدد على أهمية وضوح خارطة الطريق التي تعمل الحكومة السودانية عليها، وأولوياتها خلال المرحلة الانتقالية، لكي تساعد الشركاء على فهم متطلبات المرحلة وتقديم الدعم اللازم مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الوقت وترتيب تلك الأولويات لإنجاح جهود الحكومة السودانية. وقد استعرضت مجموعة أصدقاء السودان خلال الاجتماع، الأولويات بشأن عملية السلام في السودان، وإصلاح القطاع الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى القطاعات الحيوية المهمة ودور المجموعة في دعم المرحلة الانتقالية.

واستمعت المجموعة إلى شرح من قبل الحكومة السودانية ممثلة في رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، ووزير المالية إبراهيم بدوي، حول خطة الحكومة في التعامل مع التحديات التي تواجهها، وكيفية معالجتها بمواصلة تعاونها مع الشركاء لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وضم وفد الإمارات في الاجتماع حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان، وصالح سيف الشحي نائب مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد علي محسن الهاملي، مدير مكتب مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشاركت في اجتماع أصدقاء السودان في الخرطوم 14 دولة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.

(وام)