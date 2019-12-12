أثر الكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منى مصري

البعض سماه بالعرس الثقافي وآخرون أطلقوا عليه الملتقى الأكبر، حيث يلتقي قادة الفكر والرأي والإبداع ليس فقط في الإمارات، بل في دول العالم أجمع إنه معرض الشارقة الدولي للكتاب، هذا الملتقى العظيم للكتاب والأدباء والمثقفين والمهتمين بالقراءة والكتابة، الذي اختتمت دورته الثامنة والثلاثون منذ شهر تقريباً، ولكن وهجها لا يزال مضيئاً يؤثر في الروح.

في كل عام يزداد المعرض تألقاً وجمالاً وفائدةً من خلال حسن التنظيم وكثرة الندوات والأمسيات الشعرية والموسيقية والفن والمسرح كل هذه الجوانب وغيرها اجتمعت معاً للارتقاء بهذا المحفل السنوي العظيم والوصول بالشارقة إلى الريادة على مستوى العالم في مجال نشر العلم وثقافة القراءة.

ينتظره محبو القراءة من العام إلى العام حتى يلتقوا بكتّابهم وبرواياتهم التي يحبون ليتمكنوا من الحصول على أحدث الإصدارات من الروائيين العرب والأجانب .

وعلى الرغم من الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والكتب الإلكترونية، إلا أنّ زوار المعرض أصّروا أن يأتوا بأنفسهم ويمتعوا نظرهم بالكتب المرصوفة هنا وهناك والعناوين الجاذبة، مسجلين حضوراً واسعاً ليس له مثيل على مر السنوات السابقة، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة للكبار والصغار حيث خصص المعرض زاويةً للأطفال أيضاً حتى لايكونوا بعيدين عن هذا الملتقى الذي كانت أولى أهدافه التشجيع على القراءة باعتبارها النقطة الرئيسية في تنوير العقل وتهذيبه، وثانيهما تعارف وتقارب الشعوب مع بعضها البعض فكان مهرجاناً عاماً يناسبُ جميع الفئات العمرية ويحاكيها بتفاصيلها كافة.

كل ما في المعرض إنجازاتٌ تحسب لعاصمة الثقافة العربية الشارقة المنيرة، ولكن هذا العام كان مختلفاً بدخول معرض الكتاب موسوعة جينيس وتحطيمه الرقم القياسي لأكبر حفل توقيع كتب في اللحظة نفسها على مستوى العالم .

لم ينته المعرض برحيل آلاف الكتب من منصات عرضها ومغادرة الكتاب إمارة الشارقة، بل على العكس تماماً فالكتب التي اقتناها رواد المعرض كافية لإرواء شغفهم بالقراءة على مدار العام ليصلوا إلى لحظة إعلان بدء فعاليات الدورة الجديدة من المعرض الجديد لتستمر مسيرة نشر العلم بين شعوب العالم والتي أنار شعلتها صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمّد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منذ عقود.