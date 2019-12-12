الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين في طولكرم ومواجهات برام الله



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب أربعة فلسطينيين بجروح؛ إثر إطلاق قوات الاحتلال «الإسرائيلي» الأعيرة النارية عليهم خلال محاولتهم الدخول إلى المناطق المحتلة عام 1948؛ عبر الفتحات الموجودة في جدار الفصل قرب قرية نزلة عيسى شمالي طولكرم شمالي الضفة الغربية. وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه العشرات من العمال الفلسطينيين، فيما تولت طواقم «الهلال الأحمر» نقل الإصابات إلى المستشفى، وتمت معالجة المصابين بالاختناق ميدانياً. وكثفت قوات الاحتلال تواجدها في محيط الجدار؛ لمنع العمال من الدخول، فيما استنكرت النقابات العمالية الفلسطينية الموحدة بطولكرم اعتداءات قوات الاحتلال «الإسرائيلي» على العمال.

وشن جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة، تخللها اعتقال عدد من الشبان. وشهدت مناطق مختلفة في محافظة رام الله مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان تصدوا لاقتحامات عناصر الوحدات الخاصة للمناطق السكنية، أصيب خلالها العشرات من المواطنين بحالات اختناق؛ نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واقتحم، عشرات المستوطنين وعناصر من قوات وشرطة ومخابرات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية: إن 39 مستوطناً، والعشرات من قوات الاحتلال، و21 من عناصر شرطة ومخابرات الاحتلال قد اقتحموا المسجد بزيهم العسكري على شكل مجموعات، وسط محاولات استفزازية؛ لأداء طقوس «تلمودية».

ودانت وزارة الخارجية الأردنية «الانتهاكات «الإسرائيلية» المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك». ولفتت إلى أن الإدانة تأتي بعد قيام أحد أعضاء «الكنيست» السابقين، ترافقه مجموعة من اليهود المتشددين، بأداء طقوس دينية على مدخل باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، ثم دخول الحرم بحماية الشرطة «الإسرائيلية».

واعتدى عشرات المستوطنين، على رعاة الأغنام في خربة يانون جنوبي محافظة نابلس، فيما احتجزت قوات الاحتلال، عدداً من طلبة المدارس داخل الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمالي المحافظة، في حين أطلقت الزوارق التابعة لبحرية الاحتلال النار، صوب مراكب الصيادين بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر تقرير إحصائي صدر عن الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ومنظمة التعاون الإسلامي، أن الحفريات التي تجرى تحت القدس منذ عام 1967 قد بلغت 104 حفريات. وحذرت، من خطورة بناء مقبرة يهودية ضخمة أسفل المقبرة القديمة التي تمتد من جبل الزيتون وحتى بلدة سلوان، وتبلغ مساحتها أكثر من 1600 متر مربع بعمق 50 متراً، وتتسع لأكثر من 23 ألف قبر بكُلفة 90 مليون دولار.

ورصد تقرير الهيئة في مدينة القدس 29 مستوطنة، منها 15 في الجزء الشرقي والباقي في الغربي، أما حول القدس فهناك 43 مستوطنة على 46 ألف دونم، تهدف إلى تغيير طبيعة القدس من خلال الحفريات والتهويدات الجارية على قدم وساق، ويحيط بالأقصى الآن 105 كُنس يهودية، علماً أن عدد المساجد بالقدس 107 منها 43 في البلدة القديمة، و95 كنيسة. (وكالات)