تدريبات قتالية للبحرية المصرية لحماية المناطق الاقتصادية في المتوسط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”



نفذت القوات البحرية المصرية، عدداً من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية، التي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر، وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر، التي تشهدها المنطقة.

وشهدت التدريبات تنفيذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية، وعلى رأسها حاملة مروحيات «ميسترال»، ومجموعتها القتالية أنشطة تدريبية قتالية بمسرح عمليات البحر المتوسط تضمنت قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح، طراز «هاربون»، مضاد للسفن، مداه أكثر من 130 كيلومتراً. وقد حققت العملية نجاحا عكس مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية، وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة.

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري: «نجاح عملية إطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة».

وأكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير راغب، أن الأنشطة التدريبية وبرامج تسليح الجيش المصري هدفها أمن الحدود البرية والمجال الجوي والحدود البحرية بعمق المياه الاقتصادية.

ونوه الخبير العسكري المصري، بحسب «روسيا اليوم» أن حسابات القوى العسكرية من تسليح وتدريب وكفاءة قتالية وقيادة وسيطرة تضع القوات البحرية المصرية في المركز السادس عالميا متفوقة على كافة دول جنوب وشرق المتوسط. وتابع: «هذا يعكس عنصرا مهما في العقيدة العسكرية المصرية، أن الجيش المصري يتسلح ويتدرب من أجل منع الحروب وليس إشعالها». وأضاف أن هدف تدريبات القوات البحرية المصرية مع الدول الأخرى هو تأمين السواحل والأهداف الاستراتيجية ضد أعمال الإرهاب، والقرصنة البحرية، والسطو والتخريب سواء من قبل دول أو مجموعات عنيفة من غير الدول.

وأشار إلى أن المتابع للتدريبات القتالية سواء كان عدواً أو صديقاً يمكن أن يحسب حساباته في حال أي صراع محتمل، لتكون التسويات السلمية والدبلوماسية هي الخيار الناجع بدلا من خيارات أخرى عالية التكلفة.