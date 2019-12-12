شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يستقبل ملاك ومضمري الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، في الوثبة، عدداً من ملاك ومضمري الهجن العربية، بحضور عدد من أعيان البلاد والإعلاميين.

وتبادل سموه الأحاديث مع ملاك الإبل حول الموضوعات المتعلقة بالهجن العربية الأصيلة، والجهود المبذولة لتطوير سلالاتها والحفاظ عليها.

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