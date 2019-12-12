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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاومي تكشف عن هاتفها مي ماكس 4.. 10 يناير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تكشف عن هاتفها مي ماكس 4.. 10 يناير
الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت شركة شاومي سابقاً على خططها لإطلاق هاتف MI MIX 4 العام المقبل، واليوم يكشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي في 10 من يناير.
كشف عن بعض التسريبات المصورة لملصق إعلاني من شاومي لمؤتمرها المقرر عقده في 10 من يناير المقبل خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020.
ويكشف الملصق الإعلاني لشركة شاومي عن بعض ملامح تصميم هاتف MI MIX 4، كما تظهر عبارة “Only for innovations” على الملصق الإعلاني، وأيضاً تظهر كلمة “MIX” في الأعلى بعد صورة الهاتف.
وتشير التوقعات إلى أن شاومي ستكشف عن تقنية جديدة في هاتف Xiaomi MIX 4 خلال الحدث، حيث من المتوقع أن يكون إصدارشاومي الأول بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة.
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