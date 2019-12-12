عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تطرح حاسوب جديد لمحترفي الفيديو.. المواصفات والأسعار

الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل حاسوبا جديدا "ماك برو" بمميزات متعددة لمحترفي الفيديو من ضمنها شاشة عملاقة بقياس 16 بدلا من 15 بوصة، بالإضافة للعديد من خيارات التخزين الجديدة.



ويمكن أن يعمل الجهاز الجديد بواسطة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 64 جيجابايت، مع ذاكرة SSD داخلية بسعة 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت، وبالتالي فإن الموديل الجديد يوفر ضعف ذاكرة الموديل السابق، ويبلغ الحد الأقصى لمساحة الذاكرة SSD نحو 8 جيجابايت.

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ووفق موقع "سي نت" المختص بأخبار التقنيات، فإن شركة أبل أتاحت الجهاز للبيع بالأسواق بداية من الثلاثاء خلال شهر ديسمبر الجاري، وأعلنت تكلفته الرسمية.

وقال الموقع الأمريكي: "إن حاسوب أبل ماك برو متوفر بتكلفة تبدأ من 5999 ألف دولار، وفي حالة رغبة اقتنائه بالتحديثات كافة المطروحة له، قد تتخطى تكلفته الـ50,000 ألف دولار، وهذا لا يتضمن تكلفة نظام التشغيل الأصلي والشاشة".

وأوضح "سي نت" أن الشاشة وحدها التي توفرها أبل بتقنية عرض فائق الدقة 6K، تصل تكلفتها وحدها لـ5000 ألف دولار.

ونوه الموقع الأمريكي بأن هذه التكلفة الباهظة لحاسوب ماك برو الجديد، تتخطى سعر العديد من السيارات البارزة بالأسواق منها شاحنة تسلا الجديدة سايبرترك التي تطرح بتكلفة افتتاحية 39,900 ألف دولار.