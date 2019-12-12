عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 10 ملايين دولار هدية.. شركة أمريكية تفاجئ موظفيها في الكريسماس

الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فاجأت إحدى الشركات العقارية في الولايات المتحدة موظفيها في الحفل السنوي، بتوزيع 10 ملايين دولار هدية، مما يضمن لهم موسم عطلات سعيدا ومختلفا، وأعياد كريسماس رائعة.



وأعلن إدوارد سانت جون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ”سانت جون بروبرتيز“ العقارية، السبت الماضي، موظفي شركته البالغ عددهم 198 موظفاً، عن مكافآت بلغت قيمتها 10 ملايين دولار، لينال كل موظف في المتوسط نحو 50 ألفا، بناءً على مدة خدمتهم في الشركة الواقعة في بالتيمور.

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وقال جون: ”أردنا الاحتفاء بتحقيق أهدافنا، أردنا تكريم موظفينا بطريقة سيكون لها تأثير كبير على حياتهم. أنا ممتن لكل موظف من موظفينا، لعملهم الرائع وتفانيهم، ولم أجد طريقة أنسب للتعبير عن امتناني“.

أما الهدف الذي أشار له إدوارد سانت جون فهو تحقيق تقدم كبير في تطوير 20 مليون قدم مربع من العقارات ما بين مكاتب ومخازن ومستودعات ومنازل في 8 ولايات أمريكية، بما يقدر قيمته بـ3.5 مليار دولار، مضيفاً: "ربما كنت أنا الرّبان، لكنهم هم الذين يديرون القارب".

وتذكرنا هذه البادرة النادرة من نوعها، بمبادرة شركة Hilcorp للنفط والغاز ومقرها هيوستن، التي قدمت لكل من عمالها 100 ألف دولار بعد تحقيق أهداف معينة من خطة الشركة.