شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يدعو لجلسة برلمانية علنية لتمرير قانون الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في تغريدة له إلى جلسة برلمانية علنية لتمرير قانون الانتخابات.

وأرجأ البرلمان العراقي جلسته المقبلة، لموعد غير محدد بعد، إلى حين حسم الجدل حول قانون الانتخابات الجديد ، حسبما نشرت سبوتنيك للانباء.

وقال مصدر برلماني، لوكالة سبوتنيك اليوم الأربعاء إن "مجلس النواب قرر إعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعاتها لحين حسم الجدل حول فقرات مختلف عليها في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، بمشاركة جميع ممثلي الكتل السياسية".

Advertisements

وأضاف المصدر "تم تأجيل الجلسة لموعد غير محدد".

ويناقش مجلس النواب العراقي إدخال تعديلات أقرها مجلس الوزراء على قانون الانتخابات النيابية، على خلفية احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ شهرين، تطالب بإنهاء المحاصصة الطائفية للمناصب الحكومية.

وكانت عضو لجنة التربية النيابية عن التكتل السني "المحور" ناهدة الدياني قالت في تصريحات لوكالة سبوتنيك إن البرلمان "سيعتمد هذا الأسبوع قانونًا بشأن الانتخابات البرلمانية، حيث سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لمطالب الشارع".