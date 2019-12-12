عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحمام ذو القبعة الحمراء يثير حيرة الأمريكيين

الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لعدة أيام، شاهد سكان مدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا الأمريكية، حماماً يعتمر قبعات ملوّنة تشبه تلك الخاصة برعاة البقر.



ونشر بوبي لي، وهو أحد سكان لاس فيجاس، مقطع فيديو لاثنين من هذه الطيور، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حقق انتشاراً واسعاً حتى وجد طريقه إلى ماريا هيلمان، العضو المؤسس في مركز إنقاذ محلي يسمى "لوفتي هوبس".

وتوجهت هيلمان (47 عامًا) مع ابنتها الكبرى (30 عامًا) في رحلة بحث لتمشيط المناطق التي ظهرت فيها الطيور ذات القبعات وسلمتا المارة بطاقات تعريف خاصة بهما، وطلبتا منهم التواصل معهما حال رؤية الطيور "نحن على بعد 3 أميال فقط، ويمكننا الوصول للمكان بسرعة".

Advertisements

وبالفعل تواصل الناس معهما بعد رؤيتهم الطيور، وعادة ما كانوا يرسلون مقاطع فيديو كدليل على الأمر، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقالت هيلمان إنها كانت تنظِّف أقفاص الطيور في المنزل، عندما وصلتها معلومة بشأن مشاهدة الطيور، لكن كان الوقت متأخرًا للغاية، وفي صباح اليوم التالي، وما أن وصلت إلى المكان، شاهدت حمامة تعتمر قبعة صغيرة حمراء اللون.

وأضافت أنَّ الحمامة كانت تهز رأسها في محاولة للتخلص من القبعة "كان بالتأكيد لاصق"، في إشارة إلى المادة اللاصقة التي استخدمت لتثبيت القبعة على رأس الحمام.

وأوضحت أنَّها ستحاول نزع تلك القبعات دون إيذاء الطيور ومتابعتها لفترة للاطمئنان على سلامتها.