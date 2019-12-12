شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمنسوبي «التعليم».. مبادرة جديدة من «الإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الإسكان، أمس الأربعاء، مبادرة جديدة لدعم منسوبي وزارة التعليم بقرض حسن يصل إلى 85 ألف ريال، حيث سيتم البدء بتطبيق المبادرة من تاريخ 16/ 12/ 2019.

Advertisements

وتشمل المبادرة دعم منسوبي التعليم ممن تقع أعمارهم ما بين 40 إلى 44 عاماً بمبلغ 75 ألف ريال، ومن يزيد عن 45 عاماً وحتى 49 عاماً سيحصل على قرض حسن بقيمة 85 ألف ريال، بينما سيصبح لجميع المواطنين المدنيين 95 ألف ريال لمن هم أعمارهم فوق 50 عاماً، مع وقف آلية الدعم القديمة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن سداد القرض الحسن سيتم مع مبلغ الدعم الشهري وذلك لمدة 10 أعوام بواقع 625 ريالاً لمن يستحق 75 ألفاً و708 ريالات لمن يستحق 85 ألفاً.

يأتي ذلك ضمن سلسلة مبادراتها الهادفة إلى توفير مسكن مناسب للمستفيدين المتقدمين من خلال بوابتها المستحقين للدعم السكني، مع تعديل آلية دعم جميع المواطنين “المدنيين” فوق سن الـ50 عاماً ليصبح القرض الحسن لتلك الفئة 95 ألف ريال؛ وذلك لشراء وحدات سكنية جاهزة من السوق.