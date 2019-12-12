شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: صاروخان سقطا فى المحيط الخارجى لمطار بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد.

Advertisements

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن :"صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في المحيط الخارجي ل‍مطار بغداد الدولي".

وأضافت أن الصاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة، مشيرة إلى أن الصاروخين لم يسببا أية خسائر تذكر.