شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: صاروخان سقطا فى المحيط الخارجى لمطار بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد.
وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن :"صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي".
وأضافت أن الصاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة، مشيرة إلى أن الصاروخين لم يسببا أية خسائر تذكر.
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