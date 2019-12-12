العراق.. سقوط صاروخين قرب مطار بغداد دون خسائر

بغداد (العراق)/ أمير السعدي/ الخليج 365

قالت وزارة الدفاع العراقية، إن صاروخين سقطا، مساء الأربعاء، في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، التابعة للدفاع، في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، أن "صاروخين من نوع كاتيوشا، سقطا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة، دون خسائر تذكر".

والإثنين الماضي، أصيب 6 عناصر من القوات العراقية في هجوم بصواريخ استهدف معسكرا على مقربة من مطار بغداد، حيث يتمركز أيضا جنود أمريكيون.

وتكررت الهجمات الصاروخية التي تستهدف معسكرات عراقية يتمركز فيها جنود أمريكيون، منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

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حيث سقط صاروخان داخل قاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين (شمال) في الخامس من الشهر الجاري، بعد يومين من سقوط 5 صواريخ في قاعدة عين الأسد الجوية، في محافظة الأنبار (غرب).

ولم توقع تلك الهجمات خسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وتأتي هذه الهجمات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهما حليفان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق لساحة صراع بين الدولتين.

ويلمح مسؤولون أمريكيون إلى تورط فصائل شيعية مقربة من طهران في الهجمات.

وينتشر نحو 5 آلاف جنود أمريكيين في عدة قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.