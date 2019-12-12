“الإسكان”: دعم الـ85 ألف ريال لمنسوبي “التعليم” لن يشمل مَن استفاد من القرض

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الإسكان أن مبادرة دعم منسوبي التعليم بقرض حسن، يصل إلى 85 ألف ريال، لمن أعمارهم تقع بين 40 و49 سنة، لن تشمل مَن استفاد من القرض في وقت سابق.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن الاستفادة من القرض الحسن ستكون للمتقدمين على وزارة الإسكان ومَن هم على قوائم الانتظار بالصندوق العقاري على حد سواء.

وكانت وزارتا الإسكان والتعليم قد وقَّعتا على اتفاقية تفاهم قبل ثلاثة أعوام، وبالتحديد في عام 2016، لتوفير وحدات سكنية لمنسوبي وزارة التعليم في جميع المناطق، وذلك ضمن ما يعرف بمشروعات “الإسكان المؤسسي” التي تنفذها “الإسكان” قبل أن تترجم بمبادرة قرض حسن دون فوائد بجانب الدعم الرئيسي البالغة قيمته 500 ألف ريال للتقليل من الأعباء وعناء البحث عن مسكن.

Advertisements

وأطلقت “الإسكان” مبادرة جديدة لدعم منسوبي وزارة التعليم بقرض حسن، يصل إلى 85 ألف ريال، وذلك ضمن سلسلة مبادراتها الهادفة إلى توفير مسكن مناسب للمستفيدين المستحقين للدعم السكني المتقدمين من خلال بوابتها.

ويشمل الدعم منسوبي التعليم ممن تقع أعمارهم بين 40 و44 عامًا بمبلغ 75 ألف ريال، ومن يزيد على 45 عاما حتى 49 عاما سيحصل على قرض حسن بقيمة 85 ألف ريال.

وقالت الوزارة إن سداد القرض الحسن سيتم مع مبلغ الدعم الشهري، وذلك لمدة 10 أعوام، بواقع 625 ريالاً لمن يستحق 75 ألفًا، و708 ريالات لمن يستحق 85 ألفًا.

وبيّنت أنه سيتم البدء بتطبيق المبادرة من تاريخ 16 ديسمبر 2019 لمنسوبي التعليم حسب العمر المستهدف.