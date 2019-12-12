هيمنة كبار أوروبا على ثمن نهائي دوري الأبطال

صحيفة الخليج الالكترونية

شهد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تواجد 16 فريقًا من الدوريات الـ5 الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).

وحسمت فرق باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بايرن ميونخ، توتنهام، مانشستر سيتي، أتالانتا، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفربول، نابولي، برشلونة، دورتموند، لايبزيج، ليون، فالنسيا وتشيلسي، تأهلها للدور المقبل.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال، التي تشهد تواجد 16 فريقًا من الدوريات الـ5 الكبرى، في الدور ثمن النهائي.