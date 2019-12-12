- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
شهد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تواجد 16 فريقًا من الدوريات الـ5 الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).
وحسمت فرق باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بايرن ميونخ، توتنهام، مانشستر سيتي، أتالانتا، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفربول، نابولي، برشلونة، دورتموند، لايبزيج، ليون، فالنسيا وتشيلسي، تأهلها للدور المقبل.
وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال، التي تشهد تواجد 16 فريقًا من الدوريات الـ5 الكبرى، في الدور ثمن النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيمنة كبار أوروبا على ثمن نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.