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باريس يستعرض بخماسية في جالطة سراي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

دك باريس سان جيرمان مرمى ضيفه جالطة سراي التركي بخماسية، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في الجولة السادسة والأخيرة لمجموعات .

سجل الخماسية الباريسية ماورو إيكاردي، بابلو سارابيا، جونيور وكيليان مبابي وإدينسون كافاني من ركلة جزاء في الدقائق 32 و35 و46 و63 و84.

رفع بي إس جي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد ضيفه التركي عند نقطتين فقط في ذيل الترتيب.

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