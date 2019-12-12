- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
دك باريس سان جيرمان مرمى ضيفه جالطة سراي التركي بخماسية، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في الجولة السادسة والأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
سجل الخماسية الباريسية ماورو إيكاردي، بابلو سارابيا، نيمار جونيور وكيليان مبابي وإدينسون كافاني من ركلة جزاء في الدقائق 32 و35 و46 و63 و84.
رفع بي إس جي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد ضيفه التركي عند نقطتين فقط في ذيل الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس يستعرض بخماسية في جالطة سراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.