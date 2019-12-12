ريال مدريد يثأر من كلوب بروج بثلاثية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-1) على كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف ريال مدريد الثنائي البرازيلي رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور في الدقائق 53 و64 ومودريتش في الدقيقة 91، بينما سجل هانز فاناكين هدف كلوب بروج الوحيد في الدقيقة 55.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 3 نقاط في المركز الثالث، حيث ثأر الميرنجي من التعادل المُحرج ذهابًا (2-2) في البرنابيو.
وكان ريال مدريد قد حسم تأهله سابقًا كوصيف للمجموعة خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما آمن كلوب بروج تأهله للدوري الأوروبي.
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