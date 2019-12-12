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رونالدو يقود يوفنتوس لإسقاط ليفركوزن في عقر داره

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

عاد يوفنتوس بانتصار من ميدان مستضيفه باير ليفركوزن، بهدفين دون مقابل، في ختام منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز الهدف الأول في الدقيقة 75، وجونزالو هيجواين في الدقيقة 92.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة ويؤكد جدارته في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 6 نقاط بالمركز الثالث ويفشل في التأهل لدور الـ16 لينتقل للعب بالدوري الأوروبي.

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