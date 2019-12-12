أتلتيكو مدريد يحجز مقعده في ثمن نهائي الأبطال

صحيفة الخليج الالكترونية

حجز أتلتيكو مدريد الإسباني، مقعده في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه مساء الأربعاء على لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وسجل ثنائية أتلتيكو مدريد كل من جواو فيليكس (17) وفيليبي (54)، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الروخيبلانكوس في المجموعة الرابعة، إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط في المركز الأخير، ليصحب الأتلتي فريق يوفنتوس الإيطالي متصدر المجموعة إلى دور الـ16.