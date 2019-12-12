شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية وضباب على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية.
وتشمل التوقعات كذلك مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.
كما توقعت الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.
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