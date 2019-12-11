شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة مواطن.. أصيب بـ «الإيدز» وفُصل من عمله وأسرته في مهب الريح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مواطن عن نبأ صادم بإصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، وروى معاناته والمشاكل التي تعرض لها في العمل بعد اكتشاف إصابته بالمرض.

وقال المواطن “أبو ماجد” والذي ظهر مغطياً وجهه ومغيّراً صوته بناءً على طلبه، في برنامج “معالي المواطن”، إنه اكتشف إصابته بالمرض عقب إجرائه بعض التحاليل بعد فترة من إجراء طبي، مؤكدا أنه لم يجري أي عمليات جراحية ولم يختلط بأي مصابين بالمرض خلال الفترة الأخيرة.

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وتابع المواطن قائلا: “إنه تم طي قيده من العمل بعد معرفة مديره خبر إصابته بالإيدز، الأمر الذي كان له بالغ الأثر النفسي عليه وعلى أسرته وزوجته التي فوجئت أيضاً بذلك، ولكنها صمدت بجانب زوجها لدعمه في محنته”.

وتحدث “أبو ماجد” عن شعوره واستيائه من الطبيبة التي قامت بإبلاغ أهله هاتفياً بخبر الإصابة، الأمر الذي خلق مشاكل أسرية مع الأهل ما اضطره إلى نقل محل إقامته لمنطقة أخرى.

كما روت الزوجة معاناتها مع إدارة المستشفى عند ولادة آخر طفلين، ومطالبتهم بتحليل لها لضمان خلوها من الإصابة بالمرض، الأمر الذي أثقل كاهلها في وقت كانت في أمس الحاجة للرعاية الطبية والاهتمام.