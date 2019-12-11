شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. «تصفية» تُعلن أرباح المساهمين بمخططي الصفوة والنخيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم الأربعاء، عن البدء بصرف أرباح المساهمين في مساهمة مخطط الصفوة بجدة، ومساهمة مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة.

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وقالت تصفية، في بينان لها، أن أرباح مساهمة مخطط الصفوة بجدة تجاوزت 215%، حيث بلغت قيمة البيع 416 مليون ريال تقريباً، والمساهمة عائدة إلى شركة السلامة والقباع العقارية.

وأشارت اللجنة، إلى أن نسبة أرباح مساهمة مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة وصلت إلى 300%، وقيمة البيع 251.2 مليون ريال، وهي عائدة لمكتب المربعات العقارية، للمساهمين في الأرض قبل استغراق جميع مساحاتها وفق قائمة المحاسب القانوني.

وتابعت اللجنة أن صرف الأرباح سيكون نقداً للمساهمين غير المطبقين لأسهمهم، فيما يحصل المساهمون المطبقون لأسهمهم على أراضٍ بدلاً عن النقد.