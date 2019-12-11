شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة .. الدفاع المدني ينتشل جثة طفل سوري من «منهل» بشوران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، بلاغاً عن سقوط طفل سوري الجنسية يبلغ من العمر 5 سنوات داخل منهل بحي شوران متوفي.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إخراج الطفل، من قبل الغواصين، نسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه وأن يلهمهم الصبر والسلوان.