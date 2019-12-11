شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة .. الدفاع المدني ينتشل جثة طفل سوري من «منهل» بشوران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، بلاغاً عن سقوط طفل سوري الجنسية يبلغ من العمر 5 سنوات داخل منهل بحي شوران متوفي.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إخراج الطفل، من قبل الغواصين، نسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة .. الدفاع المدني ينتشل جثة طفل سوري من «منهل» بشوران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.