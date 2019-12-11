أسرة "الخليج 365" تتقدم بالتهنئة لوزير السياحة لفوز نجله بعضوية جمعية ΦΒΚ لتفوقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

خاص_الخليج 365

تتقدم أسرة "الخليج 365" لوزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي بالتهنئة لفوز نجلة شادي بعضوية جمعية The Phi Beta Kappa Society (ΦΒΚ)، وذلك تكريمًا لتفوقه الدراسي البارز طوال 4سنوات في جامعة Yale. ΦΒΚ.

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وجاء تكريم شادي من أقدم مؤسسة أكاديمية لتكريم المتفوقين في أرقى الجامعات الأمريكية منذ إنشائها في 1776م ومن بينهم 17رئيسًا أمريكيًا و 136حائزًا على جائزة نوبل!.

يذكر أن الطالب شادي قباطي حائز على المرتبة الاولي في شهادة الدراسة الثانوية العامة البريطانية بدرجة إمتياز ،وتم تكريمه في البرلمان البريطاني ،ومن قبل مؤسسة النجاح التعليمي المتميز البريطانية(Pure Potential) لتحقيقه المرتبة الاولى بين زملائه من طلاب الثانوية العامة والعالية البريطانية لعام 2015 ، وحائز على العلامة النهائية الكبرى (36/36) في امتحانات شهادة التقييم للكليات الامريكية (ACT) لعام 2015.