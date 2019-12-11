سحر العوبد أول امرأة تقود اتحاد ألعاب القوى بالإمارات









اسماء السيد - بفضل سجلها الحافل بالمناصب الرياضية والتطوعية والعامة، وقع اختيار مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى في الإمارات على سحر العوبد لتكون القائم بأعمال رئيس الاتحاد، فتكون أمول امرأة تحتل هذا المنصب.

"الخليج 365" من دبي: قرر مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى في دولة الإمارات العربية المتحدة اختيار سحر العوبد نائبًا لرئيس الاتحاد، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد، مدة 3 أشهر، حتى 10 فبراير المقبل. وبذلك، باتت سحر العوبد أول سيدة تتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لاتحاد رياضي في الإمارات، وذلك بحسب "البيان" الإماراتية.

سجل حافل

تأتي العوبد إلى هذا المنصب حاملةً سجلًا حافلًا بالانجازات، فهي عضو المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي والإفريقي والمنسق الإقليمي لدول الخليج العربي واليمن، وأول إماراتية ترأس جمعية نفع عام في الإمارات، وعضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، وأمين السر المساعد ورئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد في الفترة 2008-2012، ونائب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي منذ عام 2011، ورئيس مجلس إدارة جمعية متطوعي الإمارات وعضو مجلس الإدارة منذ عام 2006.

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كذلك، العوبد عضو اللجنة النسائية بالاتحاد الآسيوي وغرب آسيا والعربي لألعاب القوى بين عامي 2008 و2012، ورئيسة إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الهلال الأحمر - إدارة المتطوعين بالشارقة سابقًا، والمنسق العام في اللجنة النسائية لاتحاد الإمارات لكرة السلة في موسم 2006-2007، وعضو اللجنة النسائية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى في موسم 2005، وعضو لجنة العلاقات العامة واللجنة الرياضية بنادي سيدات الشارقة بين عامي 1997 و2000، وعضو اللجنة الرياضية بجامعة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 1991 و1995.

خدمة الوطن في المقام الأول

بحسب موقع "الإمارات اليوم"، قالت العوبد في تصريح إعلامي سابق إن طموحها لا سقف له، "فالطموح يجعل الإنسان دائم العطاء لبلوغ هذا الطموح، وبحكم خبرتي التي بلغت عشرين عامًا في المجال الرياضي، أطمح دائمًا لتقلد مناصب أهدف من خلالها لخدمة المجال الرياضي في دولة الإمارات، وكما قلت سابقًا الهدف هو خدمة الوطن في المقام الأول وليس تقلد المناصب وحسب".

اضافت العوبد: "يقودني الطموح دائمًا لتقلد منصب يخدم الرياضة النسائية في دولة الإمارات، ويكفل للإماراتيات المزيد من الحقوق في الشأن الرياضي".

وقالت في لقاءات صحفية أخرى: "المرأة في دولة الإمارات حققت العديد من النجاحات في المجالات كلها، إلا أن مقعدها لا يزال شاغرًا في الرياضة، رغم أن دولة الإمارات تبذل الغالي والنفيس من أجل تمكينها، ولاحظنا دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمرأة، عندما قال إن الدولة تقف بقوة وراء تمكين المرأة، كما وجه سموه من قبل بإعطاء الفرصة لقيادات الصف الثاني، لذلك لا نيأس مهما بلغت الصعوبات والتحديات أمامنا، سواء في مجال الرياضة أو المجالات الأخرى".