شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلى ينتهك الأجواء الجنوبية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الطيران الحربى للاحتلال انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التى ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701 حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن الطيران الحربى الإسرائيلى حلق فى أجواء منطقة صيدا بجنوب لبنان.

كما حلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية فى أجواء مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا فى الجنوب اللبناني.

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