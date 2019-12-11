شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو يعقدان جلسة مفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، إن وفد الحكومة لمفاوضات السلام، و "الحركة الشعبية - شمال - جناح عبد العزيز الحلو" عقدا مساء اليوم جلسة تفاوض، فى جوبا، بحضور وفد الوساطة بدولة الجنوب.

وقال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، رئيس وفد الوساطة، في تصريح صحفي، إن الجلسة كانت مواصلة للنقاش السابق، وسادتها روح بناءة.

وأكد أن الجلسة خلصت إلى تكوين لجنة مشتركة من كافة الأطراف لصياغة مبادئ الاتفاق ليكون جاهزا للتفاوض حوله، ولا توجد عثرات تواجه سير التفاوض، مشيرا إلى التزام كافة الأطراف بكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

ولفت رئيس لجنة الوساطة إلى أن الجلسة ناقشت "علمانية الدولة"، وتم تكوين لجنة من كل الأطراف لصياغة ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن، نافيا مناقشة الجلسة لقضية تقرير المصير.