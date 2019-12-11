"حماس": حريصون على زيارة كل الدول الداعمة لشعبنا ومقاومتنا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قال خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، الأربعاء، إن الحركة حريصة على "زيارة كل الدول التي تدعم شعبنا ومقاومتنا".

وأضاف الحية، في لقاء عبر فضائية "الأقصى"، أن "الترتيب جارٍ لزيارة بعض هذه الدول التي تدعم شعبنا ومقاومتنا"، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة.

وبعد أن زار مصر، بدأ رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، الأحد الماضي، زيارة لتركيا على رأس وفد من الحركة.

وتابع الحية، أن "حماس"، ستشارك بوفد رفيع المستوى من أعضاء مكتبها السياسي في مؤتمر كوالالمبور.

ولفت إلى أن هنية، "لديه مواعيد أخرى، وأعتقد أنه لن يشارك في هذا المؤتمر".

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن بلده سيستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول، بينها تركيا، بين 18 و21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضاف أن 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي سيشاركون في القمة، وهي تتمحور حول "دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية".

وعن زيارة هنية لمصر، قال الحية: "تباحثنا مع مصر حول ما يدور في المنطقة، ومآلات صفقة القرن، وتفاهمات كسر الحصار (الإسرائيلي) عن غزة، ومدى التزام الاحتلال بها".

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و"صفقة القرن"، خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بمنطقة الشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وأضاف الحية، "نشكر مصر لتذليل الصعاب وإزالة العقبات أمام خروج رئيس الحركة (هنية من غزة) ليحشد الدعم لصمود شعبنا الفلسطيني".

وشدد على أن "رئيس الحركة يقود الحركة من موقعه إن كان في غزة أو في كل موقع تقع أقدامه".

وقال الحية، إن "الأخبار عن هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال (إسرائيل)، عارية عن الصحة".

وأضاف أن "قضايا الهدنة الشاملة تفصل فيها فصائل العمل الوطني، وإذا طُرحت علينا ستكون الفصائل أول من تعلم منا، وسنناقشها معًا".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية وعربية ذكرت أن زعيميْ حركتي "حماس" و"الجهاد" الإسلامي، إسماعيل هنية وزياد النخالة، ناقشا مع السلطات المصرية في القاهرة مؤخرًا اتفاقًا للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، مشاورات، منذ أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند إلى تخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعًا صحية ومعيشية متردية للغاية في غزة؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.