البرلمان المغربي يصادق نهائيًا على موازنة 2020

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء الأربعاء، بالأغلبية على مشروع موازنة 2020 في إطار قراءة ثانية ونهائية.

وبحسب مراسل الخليج 365، حاز مشروع موازنة 2020 على تأييد 171 نائبًا، فيما عارضه 62 آخرون، في الجلسة التي ترأسها لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.

ورفضت الحكومة، في وقت سابق اليوم، تعديلًا على مشروع الموازنة يقضي بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وذلك خلال جلسة التصويت النهائية على مشروع موازنة 2020.

وعزا وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، رفض الحكومة هذا التعديل المتعلق بإعفاء المعاشات، إلى أنه سيكلف الميزانية نحو 1.06 مليار درهم (109 ملايين دولار).

وقال بنشعبون، على هامش جلسة التصويت، إن "الحكومة ترفض هذا التعديل بالنظر لأثره المالي".

واستعمل الوزير الفصل 77 من الدستور من أجل رفض هذا التعديل.

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ويقضي هذا الفصل بأن "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة".

إلا أنه يمنح الحكومة الحق في "أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".

والجمعة، صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) على مشروع موازنة 2020، بعد مصادقة مجلس النواب عليه في وقت سابق.

إلا أن إدخال "المستشارين"، بعض التعديلات على مشروع الموازنة، أحاله مجددا إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بشكل نهائي، الأمر الذي تم هذا المساء.

وبعد المصادقة النهائية على مشروع موازنة 2020، يرتقب أن ينشر بالجريدة الرسمية في الأيام المقبلة ليدخل حيز التنفيذ.

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