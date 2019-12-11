الحوثيون يعلنون تحرير 8 من "أسراهم" في تبادل مع الحكومة

شكري حسين/ الخليج 365

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، الأربعاء، عن تحرير 8 من "أسراها" في عملية تبادل مع قوات الحكومة الشرعية اليمنية، في عدة جبهات.

جاء ذلك وفق ما نقله موقع "المسيرة نت"، التابع للجماعة، عن رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" (التابعة للجماعة) عبد القادر المرتضى.

وقال المرتضى، إنه "تم تحرير 8 من الأسرى الحوثيين، في عملية تبادل عبر وساطة محلية في عدة جبهات"، دون الإشارة إلى أماكنها.

ولم يشر المسؤول الحوثي في المقابل إلى عدد الأسرى التابعين للحكومة اليمنية الذين أطلق سراحهم خلال الصفقة.

وحتى الساعة 19.50 تغ، لم يصدر تعقيب من الحكومة اليمنية حول ما ذكرته الجماعة.

وكانت اللجنة التابعة للحوثيين أعلنت في أوقات سابقة، عن تحرير اعداد من أسرى الجماعة في جبهات الجوف (شمال) والحديدة (غرب) بوساطة محلية.

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وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019 كشف المرتضى عن إطلاق أكثر من 7 آلاف أسير من الطرفين منذ 2015، بوساطة محلية بعيدا عن الأمم المتحدة، وفق وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.