بـ 348 مليون دولار.. الأمم المتحدة تطلق خطة لمساعدة الفلسطينيين

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أطلقت الأمم المتحدة، الأربعاء، خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية لعام 2020، بقيمة إجمالية 348 مليون دولار.

جاء ذلك وفق ما أعلنه نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وتشمل خطة عام 2020، نحو 199 مشروعًا سيتم تنفيذها من قبل 85 منظمة، بما في ذلك 43 منظمة غير حكومية وطنية، و32 منظمة دولية، و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة.

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وخصصت الخطة الإنسانية، التي اطلعت الخليج 365 على تفاصيلها حوالي 76 بالمئة من الأموال المطلوبة لها لقطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 2007، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن الخطة تهدف إلى تقديم مساعدات لنحو 1.5 مليون فلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن معدلات البطالة ارتفعت بين الفلسطينيين بالقطاع عام 2019، حيث أصبح نصفهم عاطلين عن العمل، وما يقرب من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني 62 بالمئة من إجمالي الأسر بالقطاع من انعدام الأمن الغذائي مع تدني جودة الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية وإمدادات المياه.

وفي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، فإن النشاط الاستيطاني والعنف المرتبط به، وفقدان الأراضي، وتدمير الممتلكات والقيود المفروضة من قبل إسرائيل على الحركة، تعيق وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وسبل عيشهم، وفق الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.