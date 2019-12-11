"حماس" تدعو الرئيس الفلسطيني لإصدار مرسوم الانتخابات

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت حركة "حماس" الفلسطينية، الأربعاء، الرئيس محمود عباس، لإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، "المرونة الكبيرة التي قدمتها حماس في موضوع الانتخابات، فتحت الباب واسعا أمام إجراء الانتخابات، وأوجدت أجواء إيجابية في الفضاء السياسي الفلسطيني".

وأضاف قاسم، "على قيادة السلطة التصرف بمسؤولية في هذه اللحظة التاريخية، والابتعاد عن الحسابات الحزبية، وعلى رئيس السلطة (محمود عباس) إصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وتابع "مطلوب من قيادة السلطة العمل لتحضير اللقاء الوطني الفلسطيني، الذي يهدف لضمان سير الانتخابات بالشفافية والنزاهة المطلوبة".

ودعا قاسم، "لتوفير مناخات الحريات في الضفة الغربية، ورفع يد الأجهزة الأمنية هناك عن الحياة العامة، ووقف الملاحقة والقمع على خلفية الانتماء السياسي كمتطلب أساس لانتخابات حقيقة تعبر بصدق عن إرادة الشعب".

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والإثنين، قال الرئيس عباس، إن لجنة الانتخابات المركزية، أبلغته بأن كل الفصائل الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات.

وأردف عباس، "تبقى خطوة واحدة، متعلقة بالانتخابات في القدس المحتلة، ولن نقبل بأن ينتخب أهل القدس في غير القدس".

وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

وفي وقت سابق، أعلنت كافة فصائل منظمة التحرير، بالإضافة إلى حركة حماس، موافقتها على إجراء الانتخابات.

وسبق أن سمحت إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس عام 1996، كما سمحت وسهلت إجراء آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وآخر انتخابات تشريعية عام 2006، وسط ضغوط دولية عليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.