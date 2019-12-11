البرهان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الإمارات

الخرطوم / الخليج 365

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، على أهمية التعاون المشترك مع الإمارات، وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك لدى لقائه رئيس الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي، الذي وصل الخرطوم الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأكد البرهان "أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وبين كل دول الإقليم، للوقوف ضد التهديدات الماثلة، وتعزيز علاقات التعاون العسكري وتحويلها لعلاقات فاعلة يتبادل فيها التجارب والخبرات".

وأشاد بدور الإمارات قيادة وجيشا، واهتمامها بمصالح السودان.

من جانبه، أكد الرميثي دعم الإمارات للسودان وقواته المسلحة، وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجال العسكري، وفي مختلف المجالات والأنشطة، وفق المصدر نفسه.

وأوضح أن ذلك يتم عبر تفعيل البروتوكلات المشتركة، مع دعم كافة الجهود التي تطور إمكانات الجيشين.

وفي السياق، أجرى رئيس الأركان السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين، مع الرميثي، مباحثات عسكرية، بحسب المصدر ذاته.

وتناولت المباحثات عددا من المواضيع المتعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات التدريب وتبادل التجارب والخبرات.

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واعتبر الحسين أن علاقات البلدين عميقة ومتجذرة، مبينا حرص الخرطوم وتطلعها لتمتين العلاقات العسكرية مع أبوظبي.

وقال "هذه الزيارة والمباحثات تدعم التواصل بين البلدين، وتؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري".

من جانبه، أشاد الرميثي بالخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية بانحيازها لخيارات الشعب وإرادته للتغير.

وأشار إلى أن زيارته للسودان تعبر عن عمق العلاقات وإرادة الجيشين الرامية إلى تطويرها، بناء على الاحترام المتبادل ورعاية مصالح البلدين والشعبين، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح الرميثي أن القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي باليمن، تركت أثرا وصدى كبيرين في كافة الأوساط، مشيدا بمستوى الانضباط والكفاءة والاحترافية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الرميثي اختتم زيارته للبلاد التي استمرت يومين، رافقه خلالها عدد من قادة القوات المسلحة الإماراتية.

ويشارك السودان ضمن تحالف عربي تقوده السعودية والإمارات، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأت في السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.