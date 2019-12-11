مصدر حكومي سوداني: تجاوز الخلاف حول تمثيل "قوى التغيير" بمفاوضات السلام

الخرطوم/ الخليج 365

قال مصدر في الوفد الحكومي السوداني المفاوض، الأربعاء، إنه تم تجاوز الخلاف بشأن مشاركة ممثلين عن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في مفاوضات السلام بجوبا.

وبدأت في عاصمة دولة جنوب السودان، الثلاثاء، جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة.

وأوضح المصدر، للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، أنه تم التأكيد على أن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائد الحراك الشعبي) هو جزء من المفاوضات، باعتباره ممثل للأحزاب الحاكمة.

ويتقاسم التحالف مع الجيش، السلطة في السودان، خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات.

وكانت حركات مسلحة أعلنت، في وقت سابق، رفضها مشاركة قوى التغيير، في المفاوضات التي تتوسط فيها وتستضيفها جوبا.

وأضاف المصدر الحكومي أن الخلاف حول تمثيل قوى التغيير "حُسم بأحقيتها في التواجد ضمن الوفد الحكومي المفاوض، والتعامل معهم ضمن الوفد الرسمي".

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وأوضح أن "الوفد الحكومي تمسك بتواجد قوى الحرية والتغيير، وعدم اقتصار الوفد على مجلسي السيادة والوزراء فقط".

وشدد المصدر، على أنه "تم تجاوز ذلك باعتبار أنه ليس من حق أطراف في التفاوض أن تحدد لأطراف أخرى من يمثلها".

وعقب جلسة مشتركة بين وفدي الحكومة و"الجبهة الثورية"، الأربعاء، أعرب عضو فريق الوساطة، ديو متوك، في تصريح صحفي، عن رضاه التام عن سير عملية التفاوض، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.

وأوضح متوك، أن الجلسة خلصت إلى تشكيل لجنة مصغرة لإحكام التنسيق ومتابعة مسار التفاوض السياسي ورفع تقرير للوساطة.

وأضاف أن الوساطة استلمت طلبات من حركات مسلحة وسياسية للانضمام إلى المفاوضات.

وتركز مفاوضات جوبا على أربعة مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرقي السودان، وشمالي السودان.‎

وتصاعدت الآمال بشأن تحقيق السلام في السودان، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.