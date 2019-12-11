صحيفة الخليج الالكترونية باشر مدني المدينة المنورة بلاغاً عن سقوط طفل سوري الجنسية يبلغ من العمر 5 سنوات داخل منهل بحي شوران متوفي ، وتم إخراجه من قبل الغواصين . نسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل سوري إثر سقوطه داخل منهل في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.